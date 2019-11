"Atalanta ko, è un Cagliari da Champions". Così titola in prima pagina in taglio laterale l'edizione odierna di Tuttosport sulla sfida di mezzogiorno e mezzo di ieri. La formazione di mister Maran, infatti, ha battuto per 2-0 gli uomini di Gasperini grazie all'autogol dell'ex Chelsea Pasalic e al gol di Oliva.