Nelle pagine interne di Tuttosport si parla anche del calciomercato dell'Atalanta, che si prepara a partecipare alla Champions League: "Mancini resta" è il titolo dell'articolo dedicato all'argomento. Infatti Gianluca Mancini va verso la permanenza, dal momento che non sono arrivate offerte convincenti: buon per Gasperini, che può già contare sull'arrivo di Muriel e sull'intesa con il Chelsea per il rinnovo del prestito di Pasalic. Da scegliere anche il secondo di Gollini: sarà uno tra Berisha e Sportiello, con Francesco Rossi terzo portiere. Per il centrocampo spunta l'idea Guarin anche in virtù del tramonto della pista Malinovskyi (troppo alte le richieste del Genk). Arriverà anche un esterno di centrocampo al posto del laterale Reca, che andrà in prestito altrove.