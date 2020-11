Tuttosport: "Atalanta nel mito. I campioni del mondo non fanno un tiro in porta"

Tuttosport dà spazio anche all'impresa dell'Atalanta in casa del Liverpool. "Atalanta nel mito. I campioni del mondo non fanno un tiro in porta" scrive il quotidiano in merito alla quinta italiana ad uscire vittoriosa da Anfield. Sembrava una montagna impossibile da scalare e invece la squadra di Gasperini ha ripreso a macinare calcio, dando spettacolo e senza farsi intimorire dai campioni del mondo. Gollini, al rientro in Europa, non ha dovuto compiere nemmeno una parata. Il tecnico, alla 200ª panchina, festeggia con una notte da ricordare. La bravura più grande dei calciatori nerazzurri è stata quella di esser rimasti sempre dentro la partita.