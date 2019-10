Tuttosport avvisa Conte: "Inter, attenta: Barça su Martinez"

Il nome di Lautaro Martinez continua ad essere accostato al Barcellona. Tuttosport infatti all'interno della sua edizione odierna titola: "Inter stai attenta: Barça su Martinez", spiegando che i blaugrana hanno già iniziato la ricerca per l'erede di Luis Suarez e hanno le risorse per attaccare la clausola di 111 milioni di euro. Anche la stampa catalana pare che continui ad accostare il nome dell'argentino al Barcellona ed è il Toro Martinez è il primo nome sulla lista dei centravanti che piacciono al club spagnolo, davanti a profili come Malen del PSV, Osimhen del Lille e Leao del Milan.