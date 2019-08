© foto di stefano tedeschi

Taglio laterale di prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato al ritorno di Mario Balotelli in Italia, nella sua Brescia: "Finalmente gioco nella mia Brescia". E' arrivata ieri l'ufficialità della sua firma con i lombardi, con la conferenza stampa di presentazione fissata per oggi pomeriggio. Dopo tre stagioni passate in Francia l'attaccante italiano fa ritorno in Serie A e lo fa nella sua città, dove tenterà di condurre il Brescia alla salvezza. Ma prima i quattro turni di squalifica da scontare che si porta dall'esperienza al Marsiglia.