Tuttosport: "Balotelli, Grosso caso a Brescia"

"Balotelli, Grosso caso a Brescia". Questo il titolo in prima pagina, più precisamente in taglio laterale, dell'edizione odierna di Tuttosport a proposito dell'ex attaccante di Manchester City e Liverpool. Nella giornata di ieri, infatti, il mister del Brescia, Fabio Grosso, avrebbe allontanato dall'allenamento per scarso impegno Mario Balotelli.