Tuttosport: "Barça-Real, un Clasico (in tono minore) con vista Juve"

Sarà "un Clasico con vista Juve" quello che vedrà impegnato questo pomeriggio il Barcellona. Lo definisce così Tuttosport, che scrive: "Per dirla tutta, il Clasico ha perso buona parte del proprio appeal planetario da quando Cristiano Ronaldo si è trasferito a Torino". Non a caso, oggi, sebbene Messi sia ancora al Barça, la madre di tutte le partite in Spagna non è più "Messi contro CR7", ma "Ansu Fati contro Vinicius". Se l'obiettivo di Koeman è risollevare il morale della Pulce, Zidane è costretto a fare i conti con le feroci critiche che l'hanno colpito dopo le recenti sconfitte.