Tuttosport: “Bari, c’è Marras con Candellone. Per ritrovare la B”

“Bari, c’è Marras con Candellone. Per ritrovare la B”. Titola così Tuttosport nelle pagine dedicate alla Serie C: “Prende corpo il Bari del neo tecnico Gaetano Auteri, pronta l’ennesima rivoluzione. Dopo gli arrivi del laterale destro Cristian Andreoni (ha firmato un triennale) e del difensore della Juventus U23, in prestito con diritto di riscatto, Alessandro Minelli. - si legge ancora – La società di Luigi De Laurentiis sta per ufficializzare gli ingaggi in attacco di Leonardo Candellone, acquistato dal Napoli e mandato in prestito, e dell’attaccante esterno Manuerl Marras, svincolatosi dal Livorno”.