Tuttosport: "Belotti anima Toro, ora nuovo contratto ed Europa"

Grande spazio, come di consueto, al Torino nell'edizione odierna di Tuttosport. Andrea Belotti occupa tutta pagina due, il centravanti è la vera anima di questo Toro, che si appresta a rinnovargli il contratto per farne un simbolo del progetto. Il Gallo, si legge, deve diventare anche il fultro del Toro futuro. La società vuole legarlo al granata oltre il 2021. Spazio anche a Gleison Bremer, che dopo tanta attesa ha l'occasione di mettersi in mostra, complice l'infortunio di Djidji.