© foto di stefano tedeschi

"Belotti-Sirigu, salvate il Toro", questo il titolo in taglio laterale dedicato al Torino ed al quarto di finale di Coppa Italia che attende i granata in serata sull'edizione odierna di Tuttosport. Il Toro si appende ai suoi due trascinatori per trovare una prestazione che possa riscattare la delusione delle sette reti subite sabato sera dall'Atalanta. Sfida al Milan per un posto in semifinale nella coppa nazionale.