Tuttosport: “Benevento da A, ma Inzaghi teme il Trapani”

Spazio alla sfida fra la capolista Benevento e il Trapani, penultimo in classifica, nelle pagine interne di Tuttosport in edicola. “Benevento da A, ma Inzaghi teme la mina Trapani” è il titolo scelto riprendendo le parole del tecnico sannita Filippo Inzaghi in conferenza che avverte la sua squadra: “Niente relax. Il rischio è quello di replicare la caduta di Pescarta. In più con le neopromosse non abbiamo mai vinto”.