Tuttosport: "Bonaventura, il Toro accelera. Trattativa avviata"

vedi letture

"Bonaventura, il Toro accelera. Trattativa avviata", titola Tuttosport in taglio basso di prima pagina. E' già il mercato a farla da padrone, con i club che tentano di arrivare per primi sui colpi a parametro zero per la prossima stagione. A muovere passi concreti è il Torino per Giacomo Bonaventura, in scadenza con il Milan. La trattativa per la prossima stagione è già stata avviata, e l'agente del calciatore, Mino Raiola, ha in mano la proposta del club granata.