Tuttosport: "Bonaventura, rinnovo difficile. Piace al Torino"

"Bonaventura, rinnovo difficile. Piace al Toro", titola Tuttosport oggi in edicola. Giacomo Bonaventura difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Milan, che è in scadenza a giugno. Su di lui si sarebbe portato il Torino, intenzionato ad assicurarsi un colpo di esperienza a centrocampo, per indicare la via ai più giovani. I granata pensavano di avere trovato questo elemento in Simone Verdi, ma la stagione dell'ex Napoli è stata opaca.