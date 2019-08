© foto di stefano tedeschi

Taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport dedicata al preliminare di Europa League del Torino: "Bravo Toro, adesso devi riprovarci". Non basta la rete di Belotti in Inghilterra, i Wolves passano 2 a 1 e si qualificano ai gironi di Europa League. Fuori il Toro, che non riesce nell'impresa di ribaltare il risultato dell'andata, ma a testa alta. Ora servono i rinforzi giusti per fare un gran campionato e riprovare l'ingresso in Europa nella prossima stagione. Il primo potrebbe essere Laxalt dal Milan, già oggi.