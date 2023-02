Tuttosport: "C’è il partito del no al -15 alla Juve. A Roma sale la pressione"

"C’è il partito del no al -15 alla Juve. A Roma sale la pressione" scrive Tuttosport. In attesa del giudizio del Collegio sulla sentenza Juve, scrive il quotidiano, il clima è variabile. Ieri le parole dell'a.d. della Lega De Siervo che si è schierato apertamente: "Auspico che la penalità venga riconsiderata". Per Gravina, presidente della FIGC, risulta di fatto impossibile valutare i giocatori in maniera oggettiva. "Dunque con il passare dei giorni non si calmano le acque. Tira un vento forte a Roma, infatti, basta leggere giorno per giorno le uscite e le prese di posizioni dettate non solo dalla volontà di apparire", scrive Tuttosport.