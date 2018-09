© foto di Lazzerini

Taglio alto della prima pagina di Tuttosport dedicato alla situazione di Serie B e Serie C. "C in rivolta contro la B" è il titolo scelto dal quotidiano che poi scrive: "Catania, Entella, Novara, Pro Vercelli, Ternana all'attacco: in campo anche il sindaco di Siena. I calendari della Serie C con la grana Viterbese. Juve Under23, la prima è contro l'Alessandria".