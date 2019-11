© foto di stefano tedeschi

Erano passati cinquant'anni dall'ultima volta che il Cagliari era riuscito a vincere sette delle prime dodici gare di campionato, così l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Cagliari da favola come ai tempi di Riva". Entusiasmo alle stelle e isola in delirio per il terzo posto. Ieri è arrivata una vittoria rotonda, ben cinque le reti segnate, contro la Fiorentina di Vincenzo Montella. Ora è terzo posto, in compagnia della Lazio.