Tuttosport: "Cairo sfida i tifosi: 'Non vendo il Toro!'"

vedi letture

Nell'apertura odierna di Tuttosport c'è spazio in taglio alto per l'intervista che Urbano Cairo ha rilasciato ieri all'ANSA: "Cairo sfida i tifosi: 'Non vendo il Toro!'". "Annata infelice dopo un settimo posto - le sue parole - non cederei mai adesso. Non è però detto che resti a vita: hanno lasciato anche Berlusconi e Moratti". Intanto domani si svela la fantomatica cordata che vuole acquistare il club: tra misteri e gaffes, cresce lo scetticismo.