Tuttosport: "Calhanoglu-Juve, una visita proibita a Torino scatena il mercato"

"Calhanoglu-Juve, una visita proibita a Torino scatena il mercato". Questo il titolo che utilizza Tuttosport in edicola all'interno sul calciatore turco. Una foto, un selfie con Demiral a testimoniare un'amicizia che rimane forte tra i due. Uno sfondo che ricorda molto la collina torinese con la Juventus che è fortemente interessata a lui e ciò ha scatenato il gossip di mercato. Resta comunque un fatto da chiarire: come ha fatto Calhanoglu a spostarsi se Lombardia e Piemonte sono due zone rosse? Il turco è in scadenza con il Milan e il rinnovo stenta a decollare, così i club che lo vorrebbero drizzano le antenne. Da gennaio i bianconeri potrebbero iniziare a prendere contatti per farlo firmare.