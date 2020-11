Tuttosport: "Calhanoglu si allontana dal Milan. Per rinnovare chiede 7 milioni a stagione"

Si complica la trattativa per il rinnovo tra Hakan Calhanoglu e il Milan. L'edizione odierna di Tuttosport parla di "oggettive difficoltà tra le parti" legate allo stipendio che il dieci rossonero andrebbe a percepire: "La società di via Aldo Rossi - scrive il quotidiano - ha proposito un nuovo accordo economico su una base di 3.5 milioni annui più bonus per arrivare così a 4 milioni". La richiesta del turco, però, è di 7 milioni garantiti all'anno: "Una cifra monstre, che il Milan ha scelto di impegnare per Zlatan Ibrahimovic e che, molto probabilmente, supererà per arrivare al rinnovo di Gigio Donnarumma.

La strategia di Stipic, il suo agente, si baserebbe sul fatto che i rossoneri hanno paura di perdere a zero un giocatore che si è rivalutato, sia economicamente che tecnicamente: "Per smuovere un po' le cose - conclude il quotidiano - servirebbe un segnale da parte sua (di Calhanoglu, ndr), una volontà più o meno esplicita di rimanere a Milano o, quantomeno, di aprire ai rossoneri".