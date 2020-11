Tuttosport carica l'Inter: "Serve l'impresa nella città del Triplete"

Tuttosport quest'oggi carica l'Inter in vista della partita di Champions con il Real: "Serve l'impresa nella città del Triplete". Madrid, città dove i nerazzurri sono diventati leggenda, è pure il luogo dove c'è stato il primo incontro tra Zhang Jindong e Conte. Con i blancos, l'Inter nel capoluogo spagnolo, in partita ufficiale, ha sempre perso. Tranne che in un'occasione quando, sempre la Grande Inter (1 marzo 1967) sconfisse per 2-0 gli avversari in una delle più belle partite giocate in quegli anni gonfi di soddisfazione per i milanesi. Stasera il match sarà per pochi intimi, causa Covid, e suo maldrado tra i telespettatori ci sarà pure Lukaku, costretto a saltare la sfida per infortunio.