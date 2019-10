© foto di stefano tedeschi

Ieri è arrivata la quarta sconfitta per il Torino in questo campionato, sul campo dell'Udinese e l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Caro Cairo, è il Toro che volevi?". Quello che fa più preoccupare è l'atteggiamento della squadra: brutta, molle e impaurita. Il tecnico Walter Mazzarri cerca cause e colpevoli di questo momento, ma il presidente granata Urbano Cairo non è affatto contento della piega che sta prendendo la stagione.