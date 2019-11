© foto di Federico Gaetano

"Catania, Lo Monaco se ne va!": ha scosso l'ambiente Catania la decisione di Pietro Lo Monaco, che ha lasciato il club. Tuttosport racconta la giornata: "«Non me la sento più di sopportare le polemiche. Il club non morirà. Nessuno ci aiuta ma gli sciacalli non ci faranno ripartire dalla D»".