Tuttosport: "Cellino a Brescia dopo tre settimane per sgridare i calciatori: troppo tesi"

"Cellino a Brescia dopo tre settimane per sgridare i calciatori: troppo tesi": occhi, quelli di Tuttosport, puntati in casa Brescia, quando il debutto in campionato delle Rondinelle - che sabato giocheranno contro l'Ascoli - è sempre più vicino.

Sulla situazione: "Cellino ha spiegato chiaramente che non sono arrivate richieste tali da far sì che possa privarsi dei big [...] Sabato nell’amichevole persa a Torbole 1-0 con il Lecco di C sono saltati i nervi a Sabelli, che è stato sostituito da Delneri dopo aver commesso un brutto fallo (che gli è costato l’ammonizione), ma non è bastato perché il terzino nell’uscire dal campo è andato a litigare con Gaetano D’Agostino, l’allenatore del Lecco. Cellino ha detto alla squadra che tali comportamenti non saranno più tollerati e che da qui in avanti bisogna rigare dritti e compatti, solo così si potrà centrare l’obiettivo".