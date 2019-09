Tuttosport: "Che Atalanta! Zapata e De Roon sbancano Roma"

© foto di stefano tedeschi

"Che Atalanta! Zapata e De Roon sbancano Roma", questo il titolo scelto da Tuttosport per sottolineare il colpaccio nerazzurro nella Capitale. Taglio laterale dedicato alla vittoria dell'Atalanta all'Olimpico di Roma, con i ragazzi di mister Gasperini che si sono imposti con il risultato di 2 a 0 grazie al subentrato Duvan Zapata, capace in pochi minuti di realizzare una rete e prendere un palo. Poi ci pensa l'olandese De Roon a chiudere i conti di testa. Bergamaschi terzi in classifica.