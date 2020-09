Tuttosport: “Che bufera. Rami-Reggina, affare saltato”

vedi letture

Spazio al colpo di scena in casa Reggina con l’affare Adil Rami che non andrà in porto su Tuttosport che titola: “Che bufera. Rami-Reggina, affare saltato”.

“Doveva essere un altro colpo, dopo Menez, in grado di elevare l’esperienza e la competitività della Reggina neopromossa in Serie B. Ma il matrimonio non si farà: proprio sul più bello infatti è saltato tutto, proprio quando Adil Rami era atteso in Italia con tanto di biglietto aereo pronto. Una notizia clamorosa che cambia i piani del club calabrese, come ha spiegato, non senza amarezza, il ds Massimo Taibi. - si legge ancora - C’è stata una sorta di risposta da parte di Rami attraverso gli immancabili social, con una storia di Instagram”.