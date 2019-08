© foto di stefano tedeschi

Taglio alto di prima pagina dedicato alla vittoria dell'Inter nel posticipo del lunedì, con Tuttosport che titola: "Che Inter!". I nerazzurri si sono imposti per 4 a 0 sul Lecce con due reti per tempo, in una partita mai realmente in discussione. Ottima la sintonia tra nuovi arrivati e giocatori già nella rosa nerazzurra, testimoniata anche dalle reti: Brozovic e Candreva, già all'Inter, più Sensi e Lukaku, nuovi arrivi. Oggi l'Inter chiude per Sanchez e Biraghi. Poi lo sprint finale per tentare di prendere anche Vidal.