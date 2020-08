Tuttosport: "Che Inter! E' in finale!"

"Che Inter! E' in finale!", titola l'edizione odierna di Tuttosport. Poche storie per l'Inter nella semifinale di ieri sera contro lo Shakhtar Donetsk. Un cinque a zero che lascia ben poco spazio a recriminazioni e che spinge i nerazzurri in finale, contro il Siviglia. Doppietta per Lautaro e per Lukaku, più la rete di D'Ambrosio: dieci anni dopo la Champions ora i nerazzurri possono nuovamente conquistare una coppa europea.