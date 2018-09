Tuttosport: "Chiesa, è Juve-Inter"

© foto di Lazzerini

Complice la sosta per le Nazionali si torna a parlare di calciomercato. "Chiesa, è Juve-Inter" è il titolo che Tuttosport dedica alle ultime indiscrezioni sul futuro del talento di casa Fiorentina. "E' già cominciata la volata per l'estate 2019 - si legge -: bianconeri in vantaggio con la Fiorentina, mentre Spalletti è in pressing sull'entourage del giocatore".