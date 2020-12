Tuttosport: "Chiesa e un eurogol che spiega perché è costato 60 milioni"

"Chiesa e un eurogol che spiega perché è costato 60 milioni" è la valutazione di Tuttosport che esalta la prova di Federico Chiesa in Juventus-Atalanta 1-1. Il giocatore non si è abbattuto dopo le critiche e ha continuato a lavorare a testa bassa. C'è ancora chi si chiede perché la Juve abbia deciso di investire 60 milioni per lui, una risposta è arrivata ieri. L'ex Fiorentina è stato decisivo come ai tempi della Viola, ha caratteristiche ben precise, colpi di rilievo e capacità ancora inespresse: allo Stadium si è visto un giocatore in fiducia, il miglior Chiesa della stagione (gol e rigore procurato).