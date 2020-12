Tuttosport: "Chiesa si consacra in Champions in una notte da incorniciare"

vedi letture

"Chiesa si consacra in Champions in una notte da incorniciare" scrive Tuttosport elogiando Federico Chiesa, ieri a segno per la prima volta in Champions League e per la prima volta in assoluto con la maglia della Juventus. Un binomio che consacra il figlio d'arte come elemento sempre più importante per Madama. Pirlo gli ha chiesto una sola cosa: stare largo e puntare. Il gol certifica la crescita del 23enne alla ricerca del grande salto. Chiesa ha obbedito con impegno e dedizione al diktat di Pirlo, ieri anche tanti recuperi difensivi a incorniciare una serata sicuramente indimenticabile per lui.