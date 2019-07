© foto di Mattia Verdorale

"Chiesa vuole la Juve e la Juve lo aspetta". Questo il titolo a pagina 9 dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato alla vicenda Federico Chiesa. Il quotidiano riporta le parole del ds viola Daniele Pradè che ha parlato direttamente dagli Stati Uniti: "Vogliamo tenerlo. Capisco quello che prova, ma lui deve capire la nuova proprietà". Oggi la squadra torna in Italia e presto ci sarà un nuovo incontro con la società viola. Paratici attende aperture, come per Icardi.