Tuttosport: "Ciao Francesca, coraggio Rino"

"Ciao Francesca, coraggio Rino", titola l'edizione odierna di Tuttosport. Il mondo del calcio in generale si stringe attorno a Rino Gattuso per la prematura scomparsa della sorella, e così fa anche l'edizione odierna del quotidiano torinese in taglio alto. Francesca Gattuso si è spenta ieri dopo una lunga malattia, all'età di 37 anni. La notizia è arrivata al tecnico del Napoli poco prima dell'allenamento di ieri mattina. Dallo scorso febbraio era ricoverata per l'aggravarsi del diabete aggressivo che da anni la tormentava.