Tuttosport: "Ciao Novara. L'Alessandria si regala la Juventus U23"

© foto di Fabrizio Pozzi

"Ciao Novara, l'Alessandria si regala la Juventus". Apre con il derby piemontese di Coppa Italia Tuttosport, che apre la pagina dedicata alla Serie C con la cronaca della partita del Silvio Piola: "In nove minuti la Coppa sfugge di mano al Novara e finisce in quelle dell'Alessandria. Che non la cede più, merito anche di un paio di mani, vere, di un portiere, Crisanto, che salva il risultato al 90' quando Bellich potrebbe spostare il verdetto ai supplementari e, invece, ai sedicesimi vanno diretti i grigi."