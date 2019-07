In taglio laterale dell'edizione odierna di Tuttosport, trova spazio anche il colpo del Milan, che si assicura Angel Correa per circa 40 milioni più bonus dall'Atletico Madrid. Oggi verranno limati gli ultimi dettagli, con la visita del direttore sportivo dei madrileni Berta a Casa Milan, e poi l'attaccante argentino classe 1995 sbarcherà in Italia per visite mediche e firme. Un gran colpo per il Milan, che regala a mister Giampaolo un ottimo prospetto.