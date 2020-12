Tuttosport con le parole di Inzaghi: "Lazio, pensa sia una finale"

La Lazio questa sera sarà impegnata in Champions League contro il Club Brugge, con calcio d'inizio fissato per le 18.55. Una sfida decisiva per il passaggio del turno, con i biancocelesti che potrebbero accontentarsi anche del pari. Così l'edizione di Tuttosport titola con le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa: "Lazio, pensa sia una finale". "Per noi può essere molto importante perché è vent'anni che il club non entra negli ottavi di Champions. Deve essere come una finale e noi di solito le finali le abbiamo sempre giocate molto bene".