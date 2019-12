© foto di Alessio Del Lungo

"Con Sanchez rinasce l'Inter stile Maravilla". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 10, all'Inter. Ecco il primo acquisto di Antonio Conte che ritrova l'attaccante che nei progetti estivi avrebbe dovuto far coppia con Lukaku. Con Martinez ora ha finalmente tre punte da ruotare.