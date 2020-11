Tuttosport: "Conte e 10 gare per scacciare il malessere dei tifosi e l'ombra di Allegri"

vedi letture

"Conte e 10 gare per scacciare il malessere dei tifosi e l'ombra di Allegri". Questo il titolo che Tuttosport dedica all'Inter nella sua edizione odierna. I match che mancheranno a Natale saranno chiave per il futuro dei nerazzurri che hanno 6 punti in meno dello scorso anno. In ballo ci sono il prestigio, ma anche tanti soldi con il malumore che cresce tra i tifosi che non dimenticano il passato bianconero di Conte. La sensazione è che il patto estivo possa non essere utile alla causa. L'organico è di primissima qualità, il contratto da 12 milioni a stagione blinda Conte, ma senza una svolta una riflessione potrebbe essere fatta. E Massimiliano Allegri è ancora in cerca di una squadra. Quel che è certo è che se l'Inter ha vinto 3 partite su 10, i risultati sono stati al di sotto delle aspettative.