"Correa, ciao Milan e anche la Lazio è quarta". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport a proposito della sfida di ieri sera tra il Milan e Lazio. I rossoneri, scrive il quotidiano, sono stati battuti dai biancocelesti in casa a San Siro per 2-1. Segna Ciro Immobile, poi il pari arriva per un'autorete di Bastos, poi il gol vincente dell'argentino Correa.