"CR7 ricarica la Juve con scherzi e risate". Titola così a pagina 13 Tuttosport sulla Juventus e su Cristiano Ronaldo: "Dà l'esempio per superare il ko con la Lazio. Sta sempre meglio e lo show con i compagni durante la rifinitura lo conferma. Le sue euro-motivazioni una garanzia per ripartire ala grande contro il Bayer. Il portoghese dopo aver ritrovato il gol in Serie A, vuole ripetersi nella sua Champions".