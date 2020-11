Tuttosport: "CR746 è il quarto marcatore di sempre. Mancano 55 gol per il record assoluto"

L'edizione odierna di Tuttosport dedica spazio alle prodezze di Cristiano Ronaldo: "CR746 è il quarto marcatore di sempre. Mancano 55 gol per il record assoluto". Al ct del Portogallo il merito di essere riuscito ad arginare la voglia di esserci sempre e comunque, tipica del fuoriclasse bianconero, soltanto per un tempo. A cinque minuti dalla fine, l'attaccante è riuscito a segnare il suo gol numero 102 con la nazionale raggiungendo Ferene Puskas a quota 746 reti in carriera. Ora davanti a lui ci sono solo tre totem: Pelé al terzo posto (761 gol), Romario (772 gol) e in prima posizione Josef "Pepi" Bican (801 gol). Ronaldo è proverà ad arrivare a quei 55 gol mancanti per il record assoluto.