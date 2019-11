Tuttosport: "Crollo Inter, il Napoli va"

© foto di stefano tedeschi

Taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato alle due italiane scese in campo ieri sera, l'Inter e il Napoli, con titolo: "Crollo Inter, il Napoli va!". I nerazzurri vanno in vantaggio due a zero in casa del Borussia Dortmund, poi crollano e si fanno rimontare fino al 3 a 2 finale in favore dei gialloneri. Gli azzurri invece impattano 1 a 1 contro il Salisburgo e vedono la qualificazione a portata di mano: basterà vincere contro il Genk nel prossimo turno.