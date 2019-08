© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Crotone, colpo Maxi Lopez": si rinforza in avanti il Crotone, che ha raggiunto l'accordo con Maxi Lopez. Ma, come riporta il Tuttosport, non è l'unico attaccante a muoversi: "Contratto annuale per l'attaccante argentino. La Salernitana su La Mantia, Luppi va al Cittadella e Kastanos al Pescara".