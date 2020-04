Tuttosport: "Da Sala a Rincon: che tori da lotta!"

"Da Sala a Rincon: che tori da lotta!". Questo il titolo nelle pagine interne dell'edizione odierna di Tuttosport. Sono diversi i calciatori ed ex giocatori granata che si sono attivati nell'aiutare chi è in difficoltà in questo momento difficile. Il centrocampista della formazione di Longo è voluto scendere in campo per chi ha perso lavoro.