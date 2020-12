Tuttosport: "Dal Barça al Barça, 40 giorni per una Juve bellissima"

In sedici partite ufficiali, la Juventus di Andrea Pirlo ha raccolto dieci vittorie, cinque pareggi e una sconfitta, in casa contro il Barcellona: "Era il 28 ottobre, allo Stadium Leo Messi mandava tutti i difensori al bar, però di lì in poi altra musica", scrive Tuttosport. "Cos'è cambiato nei 40 giorni da Juve-Barça a Barça-Juve?", si interroga il quotidiano, che prosegue: "Pirlo, Roberto Baronio e Igor Tudor hanno studiato e riflettuto, hanno lavorato con la squadra, le hanno urlato di tutto sul campo. E i risultati hanno cominciato ad arrivare, soprattutto in Champions dove la componente della fame non può non tentare chi insegue la Coppa da un quarto di secolo e 5 successi su 6 sono già in archivio". Domenica servirà però la controprova, perché i bianconeri non sono ancora riusciti ad ottenere due vittorie consecutive in campionato. Ma la Juve di Pirlo non è mai sembrata così centrata, "mai così sveglia, dotata di un'anima vera, di un gioco fluido e in grado di zittire le bocche da fuoco di un avversario sì dimesso, però costretto a soffrire dalla pressione bianconera". Le scelte tecnico-tattiche contano, ma in Catalogna la componente psicologica ha avuto un peso non irrilevante.