© foto di stefano tedeschi

In taglio l'edizione odierna di Tuttosport pone la questione relativa al secondo portiere in casa Torino, con un estremo difensore che si è offerto dall'Iran. Il suo nome è Alireza Beiranvand, ha 26 anni e gioca nel Persepolis, in Iran. Nell'ultimo Mondiale russo aveva parato un rigore a Cristiano Ronaldo. Ora si è offerto al Torino come vice Sirigu dopo essersi innamorato della maglia granata attraverso un libro regalatogli dal suo agente. Ora il Torino ci pensa e lo valuterà nelle prossime settimane.