Il nome della Juventus apre le porte, quello di Cristiano Ronaldo le spalanca. E' questa la sintesi di Tuttosport oggi in edicola riguardo il prossimo mercato della Vecchia Signora: i talenti in erba e i campioni affermati vogliono giocare al fianco del lusitano e questo aiuterà non poco Agnelli e Paratici nelle loro trattative. Intanto i senatori azzurri "lavorano" su Chiesa e Zaniolo, è in azione un'opera di convincimento per portarli sin da subito in bianconero.