© foto di stefano tedeschi

"Dea, devi crederci", titola così l'edizione odierna di Tuttosport in taglio alto. Ultima chiamata oggi per l'Atalanta in Champions League: se gli orobici vogliono mantenere viva la flebile speranza di passare agli ottavi devono a tutti i costi vincere questa sera contro la Dinamo Zagabria tra le mura amiche di San Siro. Parla Gasperini: "Serve un'impresa da Dea". L'unico risultato ammesso per l'Atalanta è la vittoria, altrimenti sarà addio all'Europa.