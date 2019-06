Tuttosport: "Demiral, è subito Juventus. Romero no, ma ci spera"

Nelle pagine interne di Tuttosport si parla ancora di Juventus, con i bianconeri alle prese con il rinnovamento della difesa e, in particolare, con alcuni giovani interessanti pronti a essere ingaggiati sul mercato. "Demiral, è subito Juve. Romero no, ma ci spera", si legge. A luglio infatti dovrebbe arrivare proprio il turco proveniente dal Sassuolo. Ci vorrà più pazienza invece per il difensore del Genoa, che potrebbe restare per un altro anno in Liguria. Il giovane però ci spera ancora, dal momento che in un'intervista ha dichiarato: "Chiellini ha detto che mi aspetta alla Juventus".