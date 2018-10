Tuttosport di spalla: "Napoli a Udine senza Insigne"

© foto di Lazzerini

Anche il Napoli giocherà in anticipo in questo nono turno di campionato, se la vedrà con l'Udinese e sarà sicuramente senza la sua stella, neanche convocata. "Napoli a Udine senza Insigne", titola in prima pagina Tuttosport, che riporta di spalla la notizia annunciata ieri da Carlo Ancelotti in conferenza stampa: il numero 24 partenopeo resterà in Campania per recuperare in vista del PSG, mercoledì prossimo.